ЦРУ вербує російських чиновників за допомогою відеоролика з інструкціями

Центральне розвідувальне управління США, яке намагається завербувати більше росіян як шпигунів, опублікувало відео для московських чиновників із закликом розповісти правду про систему, яка пронизана брехливими підлабузниками.

У цьому відео показано вигаданих жителів Росії, які прийняли важке, але важливе рішення негласно вийти на контакт із ЦРУ через анонімну інформаційну систему Tor.

“ЦРУ хоче знати правду про Росію, і ми шукаємо надійних людей, які знають і можуть розповісти нам цю правду. Ваша інформація може бути ціннішою, ніж ви думаєте”, – йдеться у повідомленні.

ЦРУ також публікує відео з інструкціями щодо встановлення безпечного контакту через прихований сервіс у Tor.

“Ви військовий офіцер? Ви працюєте у сфері розвідки, дипломатії, науки, високих технологій чи маєте справу з людьми, які цим займаються? У Вас є інформація про економіку чи вище керівництво Російської Федерації? Зв’яжіться з нами. Можливо, люди навколо вас не хочуть чути правду. Ми – хочемо”, – йдеться у повідомленні ЦРУ

Ставлення жителів Росії до війни

Нагадаємо, за даними “Левада-центру”, підтримка росіян війни проти України залишається стабільно високою з лютого минулого року. У серпні 2023 року підтримка війни збереглася на рівні 70%.

Прибічників початку мирних переговорів трохи більше, ніж прибічників продовження військових дій – 50% проти 38%. Однак респонденти здебільшого не готові до компромісів, так 20% опитаних вважають, що заради закінчення війни та підписання мирної угоди слід піти на певні поступки Україні (і лише 5% “певно” згодні йти на поступки). Ці настрої є досить стійкими.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив у липні, що невдоволення деяких жителів Росії війною проти України створює рідкісну можливість для вербування шпигунів, і що ЦРУ не втрачає її на увазі.