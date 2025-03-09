ЦВК Румунії відмовила проросійському Джорджеску в реєстрації на виборах президента

Рішення ЦВК ще можна оскаржити в Конституційному суді країни.

Центральна виборча комісія Румунії не зареєструвала проросійського політика Келіна Джорджеску кандидатом на повторних виборах президента країни, які відбудуться наприкінці весни. Його реєстрацію було визнано недійсною.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що ЦВК отримала більше тисячі скарг щодо кандидатури Джорджеску, пов’язаних із його антидемократичними та екстремістськими висловлюваннями.

Рішення ЦВК ще можна оскаржити в Конституційному суді країни.

Наразі невідомо, чи підтримає Джорджеску когось із інших кандидатів, як, наприклад, лідера найбільшої ультраправої опозиційної партії “AUR” Джорджа Сіміона, який підтримав його після скасування президентських виборів наприкінці минулого року.

16 січня румунський уряд затвердив нові дати президентських виборів. Так, 4 травня 2025 року в країні відбудуться президентські та місцеві вибори в окремих адміністративно-територіальних одиницях, а 18 травня – в разі необхідності, відбудеться другий тур президентських виборів.

Вибори президента Румунії