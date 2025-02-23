Цифри не сходяться. Пентагон та незалежні аналітики спростовують заяву Трампа про витрачені на Україну 350 мільярдів

Дані про допомогу США Україні, які озвучує президент Дональд Трамп, значно перевищують реально витрачені суми.

Президент Трамп цього тижня повторив заяву про те, що Сполучені Штати витратили 350 мільярдів доларів на війну в Україні. Ця цифра значно перевищує суму, зафіксовану Міністерством оборони та міжвідомчою наглядовою групою, яка відстежує асигнування США Україні, зазначає Голос Америки.

Дані від Пентагону

З моменту незаконного вторгнення Росії в лютому 2022 року Конгрес США виділив Україні близько 183 мільярдів доларів, за даними міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.

З них Пентагон підтвердив Голосу Америки, що США надіслали Україні військової допомоги yf ceve 65,9 мільярда доларів, і ще 3,9 мільярда доларів, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги Києву, залишаються невитраченими.

58 зі 183 мільярдів доларів допомоги Україні витрачено у США

Близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США.

Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість.

Голос Америки звернувся до Білого дому з проханням пояснити коментарі Трампа, зокрема, надати будь-яку документацію щодо математичної невідповідності.

Білий дім відповів, цитуючи коментарі президента.

У дописі в соцмережі Truth Social Трамп сказав: “Посередньо успішний комік Володимир Зеленський переконав Сполучені Штати Америки витратити 350 мільярдів доларів на війну, яку неможливо виграти, яка ніколи не мала починатися, але війну, яку він без США і Трампа ніколи не зможе врегулювати”.

Володимир Зеленський натомість заявив українським журналістам, що загальна вартість війни з лютого 2022 року склала близько 320 мільярдів доларів.

“З них 120 мільярдів — це ми, народ України, платники податків, а 200 мільярдів — Сполучені Штати та Європейський Союз, — сказав Зеленський. — Це вартість зброї. Це збройовий пакет — 320 мільярдів доларів”.

Трамп, який кілька разів згадував цифру в 350 мільярдів доларів, також сказав у своїй публікації в соцмережах: “Сполучені Штати витратили на 200 мільярдів доларів більше, ніж Європа, і гроші Європи гарантовані, тоді як Сполучені Штати нічого не отримають”.

Кільський інститут світової економіки, німецька некомерційна організація, яка відстежує військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні, каже, що європейські країни — зокрема ЄС, Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія — виділили близько 140 мільярдів доларів на допомогу Україні, тоді як Сполучені Штати виділили близько 120 мільярдів доларів на загальну допомогу.

Така загальна допомога включає військову, гуманітарну та фінансову допомогу Україні.

США надали Україні приблизно на 2 мільярди доларів більше, ніж Європа, у формі військової допомоги, але “європейські донори були основним джерелом [загальної] допомоги Україні з 2022 року, особливо коли йдеться про фінансову та гуманітарну допомогу”, – йдеться в останньому звіті інституту минулого тижня.

Допомога Україні становить достатньо малу частину ВВП для кількох країн.

Наприклад, США, Німеччина та Великобританія мобілізували менше 0,2% свого ВВП на рік для підтримки Києва, тоді як внески Франції, Італії та Іспанії в Україну становили близько 0,1% їх річного ВВП.

Урядова математика США складна, а витрати величезні за масштабом. За даними трекера урядових витрат США, на початку 2025 фінансового року уряд США витратив близько 2,4 трильйона доларів. Витрати минулого року склали 6,75 трильйона доларів.

Тим не менш, вчені поспішили заперечити точність цифр Трампа.

“Ця цифра не відповідає дійсності, – сказала Ліана Фікс, співробітниця Ради з міжнародних відносин у справах Європи. – Можна відстежити, скільки Сполучені Штати витратили на Україну”.

DW: Трамп не надав жодних підтверджень про “350 мільярдів”

Свій факт-чекінг про обсяги допомоги США і заяви Дональда Трампа оприлюднило і видання Deutsche Welle.

Перевірка фактів видання не підтвердила слів Трампа про 350 мільярдів доларів для України:

“Трамп не надав жодних джерел цих сум, і сума сильно відрізняється від цифр, опублікованих в інших місцях”.

За даними робочої групи з нагляду за Україною при уряді США, загальний внесок США в допомогу Україні становить 203 мільярди доларів, цитує видання.

“З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Конгрес виділив або іншим чином надав майже 183 мільярди доларів для операції Atlantic Resolve (OAR) і ширшої відповіді Україні. Крім того, Сполучені Штати надали 20 мільярдів доларів у вигляді позик у рамках ініціативи країн Великої сімки щодо надзвичайних позик щодо прискорення доходів”, – йдеться у інформації від цієї групи.

DW нагадує, що, повідомляючи про допомогу Україні, ЗМІ часто посилаються на дані, зібрані за допомогою проєкту Ukraine Support Tracker (UST) німецького аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy.

За підрахунками економістів, зобов’язання США, спрямовані виключно на підтримку України у війні проти Росії, станом на 31 грудня 2024 року досягли $128 млрд.

Це значно менше за офіційні дані США.

Відповідаючи на запитання про розбіжність між цими цифрами та заявою Трампа про 350 мільярдів доларів, керівник проєкту UST Таро Нісікава відповів DW: “Схоже, ця цифра базується на інших розрахунках і визначенні допомоги. Вона також може включати категорії, які ми не відстежуємо в нашому наборі даних”.

Такі види діяльності, як підготовка українських солдатів, допомога від НУО, яка може співфінансуватися урядом або стимули для компаній робити пожертви Україні не враховуються при визначення загальної суми допомоги.

Існують також багатомільярдні військові та розвідувальні витрати Міністерства оборони США та Європейського командування Сполучених Штатів, які спрямовані на регіон, але не виключно на Україну.

Водночас деякі аналітики нагадують, що велика частка допомоги Україні залишається в економіці США і лише невеликий відсоток загального пакета допомоги становить безпосередньо грошові перекази Києву.

І навіть якщо врахувати все фінансування, будь-яким чином пов’язане з війною в Україні, це призвело б до того, що загальні зобов’язання США щодо допомоги Україні станом на 24 квітня 2024 року досягли б 213 мільярдів доларів США – сума, яка перевищує офіційну цифру, але все ще не досягає заяви Трампа про 350 мільярдів доларів, констатує DW.

Newsweek: Немає жодних доказів про 350 мільярдів

Команда з перевірки фактів видання Newsweek стверджує: “Немає жодних доказів того, що США витратили або надали Україні 350 мільярдів доларів”.

Спеціальний генеральний інспектор операції Atlantic Resolve (OAR), який здійснює нагляд США за цими витратами, стверджує, що Конгрес виділив або іншим чином надав Україні та OAR майже 183 мільярди доларів США, констатує Newsweek.

З них 130,1 мільярда доларів було обіцяно та виплачено 86,7 долара США, між 2022 та 2024 фінансовими роками.

Це фінансування також включає допомогу в безпеці для союзників по НАТО в країнах-партнерах, тому не всі вони виділяються для використання саме в Україні.

У вересні 2022 року Світовий банк заявив, що відновлення України може коштувати 350 мільярдів доларів, нагадує видання.

А експерти кажуть, що заморожені російські активи можуть бути використані для оплати реконструкції після досягнення миру.

Крім того, аналіз засвідчив, що частина витрат на Україну повертається в США.

Відповідно до повідомлення The Washington Post, фінансування для озброєння України йшло на заміну або створення нової зброї для запасів США.

Як повідомляв Голос Америки, з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року Конгрес США схвалив для стримування Росії та допомоги Україні близько 183 мільярдів доларів.

Такими є дані міжвідомчої наглядової групи, яка відповідає за представлення звітів Конгресу.