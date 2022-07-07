У Туреччині вирішили відпустити раніше затримане російське судно, яке перевозить викрадене українське зерно з тимчасово окупованих територій.

Про це у своєму Twitter-акаунті повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, Україна “шкодує”, що російське судно “Жибек Жоли”, яке наповнене викраденим українським зерном, змогло вийти з турецького порту Карасу.

Ніколенко наголосив, що судно було випущене навіть попри те, що Україна надала Туреччині докази кримінального злочину росіян.

Він також додав, що посол Туреччини у Києві буде запрошений до українського МЗС, аби прояснити цю “неприйнятну ситуацію”.

В українському МЗС також додали, що “глибоко розчаровані” рішенням Туреччини випустити російське судно.

“Звертаємось до турецької сторони з наполегливим проханням провести розслідування зазначеної ситуації і надати вичерпну відповідь на запити відповідних органів влади України, а також усіма засобами запобігти подібними випадкам у майбутньому”, – йдеться у коментарі МЗС України.

Додамо, що 1 липня посол України у Туреччині Василь Боднар повідомив, що до турецького порту прибуло російське судно “Жибек Жоли”, яке завантажене викраденим українським зерном.

Вже 3 липня Боднар повідомив, що турецькі митники затримали балкер “Жобек Жоли”.