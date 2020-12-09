Турция отказалась от российской вакцины и заявила, что «она не прошла никаких испытаний»

Турция решила отказаться от покупки российской вакцины против коронавируса.

Об этом министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил изданию Haberturk, передает УНН со ссылкой также на Reuters, цитировавшее слова министра.

По словам министра, вакцина не соответствует условиям проведения “надлежащих лабораторных исследований”.

“Россия не сумела выполнить (эти условия). Таким образом, для ВОЗ и всего мира не представляется возможным закупать эту вакцину. Мы также не можем выдать разрешение на ее использование”, — объяснил Фахреттин Коджа.

Отметим, что в Турции, как сообщает Haberturk, статистика заболеваемости за сегодня — ожидается позже. Согласно статистике ВОЗ — в Турции 838 895 случаев заболевания, 15 103 человек — погибли.