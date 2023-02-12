Тисячі вагітних росіянок кинулися в Аргентину за паспортами країни

В Аргентині в аеропорту Буенос-Айреса протягом 7-10 лютого затримали 18 вагітних росіянок, яких запідозрили у «фальшивому туризмі». У країні стурбовані напливом росіянок, які їдуть туди народжувати заради аргентинського громадянства.

Як пише видання Сирена, 7 лютого співробітники міграційної служби Аргентини не пустили в країну одну вагітну росіянку, 8 лютого — ще двох, а 9 лютого — ще близько 15 жінок було затримано. Щоправда, тих із них, хто приїхав із сім’єю, незабаром відпустили, уточнює Сирена.

Видання опублікувало відео, на якому видно, як кілька вагітних жінок сидять в очікуванні на підлозі в аеропорту.

За даними російських ЗМІ, росіянкам відмовили у в’їзді з формулюванням «фальшивий туризм» (falso turista) — їх запідозрили у спробі приховати справжню мету візиту до Аргентини. Так, візу громадянки Росії оформляли «з метою туризму», проте правоохоронці підозрюють, що вони їдуть спеціально народжувати до Аргентини, щоб дитині дали громадянство.

Як писало Настоящее время, станом на 10 лютого в нейтральній зоні аеропорту в Буенос-Айресі залишалося шість вагітних громадянок РФ. 11 лютого стало відомо, що їм все ж таки дозволили в’їзд до країни.

Їдуть заради паспорта: що відомо про наплив вагітних росіянок до Аргентини

В Аргентині згідно із законодавством новонароджені набувають громадянство «за правом ґрунту», а батьки дитини можуть претендувати на посвідку на проживання й у перспективі теж отримати громадянство.

За даними ЗМІ, у 2022 році вагітні росіянки почали активніше їздити до Аргентини, щоб народити дитину на території цієї країни.

Влада Аргентини стурбована різким зростанням кількості вагітних російських жінок, які нещодавно в’їхали в країну, щоб народити там дітей та отримати аргентинський паспорт.

За даними глави міграційної служби Аргентини Флоренсії Каріньяно, минулого року в країну в’їхало близько 21 тисячі російських громадян, у тому числі близько 10,5 тисячі вагітних жінок, і в останні місяці їх кількість швидко зростає.

«Кількість дійсно кожен день дуже велика. Тільки минулої ночі… прибули 33 російські громадянки з приблизно 32, 33, 34 тижнями вагітності», — сказала Каріньяно, яку цитує AP.