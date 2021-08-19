Тюремный роман: в России влюбившаяся в обвиняемого следователь помогла ему сбежать

Следователь Мадина Шукенова в Омске помогла обвиняемому Михаилу Сербину сбежать. Как оказалось, она влюбилась в мужчину.

По данным Telegram-канала Baza, его подозревали в краже денег с банковского счета. Суд избрал Сербину меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Дело обвиняемого вела Шукенова. В итоге в июле мужчина исчез. Шукенова заявила, что ей ничего об этом не известно. Однако 26 июля на окраине города оперативники остановили автомобиль Toyota Camry. За рулем находился беглец.

Эта машина находилась в пользовании у Шукеновой. Тут любовная история и выплыла наружу. Теперь против следователя будет возбуждено уголовное дело по статье о превышении полномочий. // МК