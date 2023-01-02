У Берліні – безпрецедентна кількість нападів на бригади, що гасили пожежі від феєрверків

Поліція Берліна звітує про небачену досі хвилю насильства, спрямованого проти пожежних бригад, які мали дуже багато роботу цієї новорічної ночі.

Про це пише видання Berliner Zeeitung.

Видання повідомляє про кілька випадків, коли пожежні машини, що приїздили на виклики, зустрічали на своєму шляху забарикадовані вулиці або натовпу людей із закритими обличчями, які мали намір атакувати пожежні авто.

Поліції доводилося втручатися для захисту пожежних бригад. За підсумками ночі, 18 офіцерів пожежної охорони та поліції були госпіталізовані.

Як повідомлялося, німці зустріли новий рік з салютами після дворічної перерви, через що у різних регіонах країни у новорічну ніч була безпрецедентна кількість пожеж.

У одному з випадків 31-річного чоловіка, затриманого після того, як він напав на пожежну бригаду, вирішили госпіталізувати. Однак він згодом напав також на медіків, розбив скло у автомобілі швидкої допомоги, після чого був вдруге затриманий. Цей берлінець перебував під впливом наркотиків, переконана поліція.

“Рівень насильства та руйнувань виходить за рамки і глибоко шокує. Це шкодить нашому місту, наводить страх і жах і не має нічого спільного зі святкуванням Нового року”, – прокоментувала події ночі мер Берліна Франциска Гіффай. Берлін ініціюватиме зміну правил святкування Нового року. // Європейська правда