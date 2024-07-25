У Білгородській області РФ танк з пʼяними російськими військовими переїхав автомобіль “Нива”, водій якого помер від переляку

У селі Березівка ​​Борисівського району Білгородської області російський танк переїхав цивільний автомобіль, водій загинув.

Про це повідомляє телеграм-канал “Попіл”. Загиблого водія звали Костянтин Лопаткін, зазначає видання. За версією слідства він помер від розриву серця. За даними каналу, екіпаж танка “перебував у стані повного неадеквату і сміявся в обличчя”.

За даними каналу, танк переїхав «Ниву», яка рухалася головною дорогою з дотриманням правил дорожнього руху. При виїзді з повороту танк не пропустив автомобіль та переїхав його.

На початку липня в цьому напрямку і за схожих обставин танк із п’яними російськими військовими переїхав машину жителя Грайворона і спробував втекти, зазначає «Попіл». Чоловік також помер на місці.