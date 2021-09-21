У Білорусі Лукашенка створили пересувну… «братську могилу» і «Хатинь» (фото)

У білоруському Гомелі влада досить дивно відзначила 879-річчя міста. До міста привезли пересувні «братську могилу» і «Хатинь».

Відповідні фото опублікували в Telegram-каналі “Флагшток”.

Програма свята була у найкращих радянських традиціях – з “урочистим прийомом делегацій міст-побратимів” і промовою гомельського мера Петра Кириченка “про великі досягнення”.

Організатори дійства представили на святі пересувну “братську могилу”. Також презентували мобільну “Хатинь”.

“Ідея «победобесия» переросла в ідею постійного пошуку геноциду. Білоруси дуже сильно постраждали під час війни. Але пошуки владою форм, які будуть відображати ці жертви, доходять до абсурду”, – висловив свою думку один з підписників Telegram-каналу. // Діло