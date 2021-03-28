У Білорусі за два дні на акціях протесту, яких «не було», затримали майже 500 осіб

У МВС заявлили, що акцій протесту не було.

У суботу, 27 березня у Білорусі після протесту до Дня Волі було затримано щонайменше 245 осіб.

Про це повідомили у правозахисному центрі “Вясна”.

26 березня у країні затримали таку ж кількість людей, пише Інтерфакс.

«Таким чином, за два дні затримали близько 500 осіб, з них близько 400 — в Мінську», — відзначили правозахисники.

Додамо, акції на підтримку білорусів відбулися у Берні, Вроцлаві і Торонто.