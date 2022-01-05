У Білорусі затримали друзів чоловіка, який помер після перебування в райвідділі міліції

Правозахисникам відомо щонайменше про чотирьох затриманих у Речиці.

У Білорусі міліція затримала кількох друзів померлого після затримання Дмитра Усхопова.

Про це повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Правозахисникам відомо щонайменше про чотирьох затриманих у Речиці. Тут 4 січня відбувалося поховання Усхопова.

Повідоляється про затримання Олексія та Ганни Давидкових, Олександра Снабкова та Іллі Бракаренка. Їх чекали на похованні, але вони не вийшли на зв’язок. Згодом про затримання повідомили їхні родичі.

Також відсутній зв’язок зі ще кількома людьми з оточення Усхопова. Але версія щодо їхнього затримання наразі не підтверджена й не спростована.

Нагадаємо, в новорічну ніч 27-річного жителя Речиці Дмитра Усхопова доправили до райвідділу, де, за словами родичів, його побила міліція. Згодом чоловік помер у лікарні. Слідчий комітет Білорусі стверджує, що смерть Усхопова «не носить травматичного характеру». // LB.ua