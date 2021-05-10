У Бразилії за зберігання наркотиків заарештували бойовика Лусваргі, який воював проти України на Донбасі

Після звільнення з в’язниці бойовик повернувся до Бразилії, де за гроші почав зберігати наркотики і зброю.

У бразильському штаті Сан-Паулу заарештували Рафаеля Лусваргі, відомого як іноземця, котрий воював на боці проросійських сил на Донбасі. Бразильця викрили з незаконним вантажем наркотиків та боєприпасів, пише G1 Golobo.

У 36-річного Лусваргі знайшли 25 кг марихуани, порцію речовини, схожої на кокаїн, і 350 боєприпасів.

Swissinfo додає, що Лусваргі за гроші зберігав наркотики і зброю інших осіб.

Біографія Лусваргі має велику кількість арештів, зокрема і в Україні за тероризм.