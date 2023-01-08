У Бразилії прихильники екс-президента Болсонару (приятеля Трампа) увірвалися в парламент

Сьогодні, 8 січня, прихильники ультраправого екс-президента Бразилії Жаїра Болсонару увірвалися в Конгрес. Поліція застосувала сльозогінний газ, намагаючись відтіснити демонстрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

У Бразилії прихильники екс-президента Болсонару увірвалися в парламент

Фото:прихильники Болсонару штурмують Конгрес Бразилії (twitter.com/agerpres)

Через тиждень після інавгурації Луїса Інасіо Лули да Сілви прихильники Болсонаро, які відмовляються визнати, що він програв вибори, прорвали бар’єри та увійшли до будівлі Конгресу в столиці Бразиліа.

Вибивши двері та розбивши вікна, протестувальники розташувались в будівлі. Демонстранти закликають до військового втручання та відставки Сілви, більш відомого як Лула, який переміг свого ультраправого суперника на виборах у жовтні.

Під час інавгураційної промови Лула пообіцяв відбудувати країну, яка за його словами знаходиться в “жахливих руїнах”. Він також засудив політику свого попередника, який поїхав до США, щоб уникнути церемонії передачі.

Зараз Лула перебуває в офіційній поїздці в штаті Сан-Паулу.

Зазначимо, екс-президент Бразилії Болсонару є товаришем колишнього президента США Дональда Трампа, який його неодноразово підтримував. Примітно, що у січні 2021 року прихильники Трампа, який після поразки на виборах все ще намагався хапатися за владу, штурмували американський Капітолій, де засідає Конгрес США.

Нагадаємо, 1 січня Лула да Сілва втретє став президентом Бразилії.

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