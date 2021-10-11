У Британії звинуватили Росію в крадіжці формули вакцини від ковіду для створення власної вакцини «Супутник»

У Британії звинуватили Росію в тому, що шпигуни, які працюють на Кремль, вкрали формулу вакцини від коронавірусу Oxford / AstraZeneca та на її основі створили свою власну вакцину «Супутник».

Як пише видання The Sun, про це джерела з британських служб безпеки доповіли кабінету міністрів країни.

Важлива інформація була викрадена у фармацевтичній компанії одним з іноземних агентів особисто. У служб безпеки нібито є вагомий доказ цього.

При створенні російської вакцини використовувалася та ж технологія, що й для Oxford / AstraZeneca. Російські вчені повідомляли про високу ефективність вакцини «Супутник». Однак західні фахівці висловили сумніви, заявивши, що результати були «дещо обнадійливими», але вакцина не пройшла досить випробувань. Всесвітня організація охорони здоров’я досі ще не сертифікувала вакцину «Супутник». // Ганна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТИ»