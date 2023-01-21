У Чехії поліція розшукує 17-річну дівчину з України, яка пішла з дому 17 січня

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Поліція розшукує 17-річну Єлизавету Ткаченко з України, яка мешкає у празькому районі Подолі. Дівчину не бачили із вівторка, 17 січня, повідомляє Чеське телебачення.

У Чехії поліція розшукує 17-річну дівчину з України, вона пішла з дому 17 січня

Вона залишила листа матері, в якому повідомила, що їде з дому. Вона не говорить і не розуміє по-чеськи. Це її перша втеча, і мати побоюється за її здоров’я та життя. Про це повідомив прес-секретар поліції Ян Рибанскі. Поліція просить громадян допомогти у пошуках.

Зріст дівчини приблизно 167 сантиметрів, у неї довге каштаново-чорне волосся та сірі очі. Вона була одягнена в чорну жіночу жилетку, сині джинси та білі спортивні туфлі. Має червону пігментну пляму розміром з монету на лівому передпліччі.

“Якщо ви бачили її або знаєте, де вона може бути, зателефонуйте за номером 158”, – сказав Рибанскі.

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