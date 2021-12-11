У Чехії знайшли мертвим українського заробітчанина, який зник ще у липні цього року

У Чехії знайшли мертвим 21-річного мешканця Закарпатської області

Хлопець поїхав на заробітки у липні 2021 року та загадково зник.

Про це повідомляє Depo.ua з посиланням на Книгу пам’яті померлих за кордоном українців у Facebook.

Відомо, що 21-річний Валентин зник пропрацювавши лише кілька днів. Він вийшов з помешкання лише у шортах, прихопивши з собою рюкзак, в якому були документи та гроші.

Українця розшукували з того самого часу, однак його тіло виявили у жовтні. Мертвого заробітчанина знайшли біля лісосмуги. За попередніми даними, Валентина побили та душили.

Наразі родичі збирають кошти, щоб доправити тіло українця додому.