У даркнеті продають базу даних російських виборців електронного голосування за поправки до Конституції

У даркнеті продають дані виборців – учасників електронного голосування за поправки до Конституції, зокрема про обнулення президентських термінів Володимира Путіна.

Про це пише «Коммерсанть».

На одному з форумів даркнета зʼявилася пропозиція про продаж близько 1,1 млн номерів і серій паспортів виборців. Кожен рядок даних оцінюється в $1 гуртом і $1,5 у роздріб. Продавець в листуванні з журналістами повідомив, що база «повністю свіжа». За його словами, самі по собі номери паспортів не приносять користі, але дозволяють оновити і доповнити вже наявні бази персональних даних.

Хакеру вже вдалося продати 30 тисяч рядків даних. За його словами, нічого унікального в базі нема, але попит великий через її актуальність.

Про витік персональних даних учасників електронного голосування за поправки до Конституції раніше повідомляла Meduza. Видання писало, що дані з номерами і серіями паспортів виборців електронного голосування з Москви і Нижньогородської області, зберігаються практично у відкритому доступі на одному з державних сайтів. Дані в архіві були зашифровані у вигляді цифро-буквених послідовностей, які виявилося просто розшифрувати.