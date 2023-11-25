У Держдумі запропонували вкрасти у народів Росії їх національність

Прямо визнається, що владі вже мало записати в число “русских” усіх слов’ян, тепер в Держдумі хочуть зарахувати до них ще й неслов’янські народи.

В Держдумі запропонували на законодавчому рівні зарахувати до числа “русских” всі народи, що населяють територію нинішньої Російської Федерації. З такою ініціативою виступив депутат від путінської “Єдиної Росії” Султан Хамзаєв, повідомляє “РИА Новости”.

На думку депутата, Росії потрібен спеціальний закон, який визначить статус “русского народа” в Російській Федерації. Серед іншого в цьому законі повинна бути встановлена нова термінологія, згідно з якою нинішнє поняття “многонациональный народ Российской Федерации” буде замінено на “русский народ Российской Федерации”.

“Націй в Росії багато, народ – один. Російський (русский) народ, куди входять всі національні групи”, – вважає Хамзаєв.

Він підкреслив, що вважає “русскими” не тільки всіх слов’ян Росії, але і представників національних республік – дагестанців, татар, чеченців, башкирів, удмуртів, якутів тощо. // УНІАН