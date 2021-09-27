У Фінляндії заявили про активність російських і китайських спецслужб у країні

Фінляндія і фіни регулярно стають об’єктами широкомасштабної нелегальної розвідувальної діяльності, зокрема, у сфері кібербезпеки Фінляндія цікавить Росію і Китай.

Про це йдеться в свіжому звіті Поліції безпеки Фінляндії SUPO, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Yle.

Повідомляється, що розвідки іноземних держав виявляють інтерес до підготовки значущих політичних рішень. Також їх цікавлять відносини Фінляндії і НАТО, питання арктичних територій, а також навички і технології в області кібербезпеки.

За інформацією SUPO, рівень загрози кібершпигунства не знизиться протягом найближчих п’яти років.

«На ситуації позначається погіршення відносин між державами. У цих умовах особливо авторитарні держави відчувають необхідність в розвідувальній інформації. За нашими оцінками, в Фінляндії триває широкомасштабна діяльність іноземних розвідок. Фінляндія цікавить, головним чином, Китай і Росію. Невеликі країни теж ведуть розвідку, але їх діяльність сконцентрована, насамперед, на вихідцях з цих країн», — сказав начальник SUPO Антті Пелттарі.

Також в доповіді вказується, що загрозу для безпеки Фінляндії представляє кіберзлочинність.

Через комп’ютерні мережі можна паралізувати, наприклад, роботу комунальних служб і лікарень.