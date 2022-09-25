У Франції вимагають розслідувати фінансування Росією окремих політичних партій

З 2014 року Кремль витратив на іноземних політиків і чиновників 300 мільйонів доларів.

Вісім французьких законодавців партії Макрона звернулися до нижньої палати парламенту країни з проханням створити комітет з розслідування можливого фінансування політсил Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Автори листа посилаються на американські розвіддані, у яких йшлося про те, що Росія заплатила сотні мільйонів євро політичним партіям “з метою вплинути на вибори”.

У цьому контексті законодавці згадали суперницю Макрона на президентських виборах, лідерку правої партії Марін Ле Пен, яка досі погашує кредит, наданий їй російськими банками.

Таємне фінансування Росією політиків по всьому світу

14 вересня CNN опублікував розсекречений звіт американської розвідки про фінансування Росією політиків по всьому світу.

З 2014 року Кремль з метою посилення власного політичного впливу витратив на іноземних політиків і чиновників у понад 20 країнах світу 300 мільйонів доларів.

За словами джерел видання, РФ підтримувала, зокрема, праві і націоналістичні рухи. Конкретні імена політиків і назв партій співрозмовники CNN вказувати відмовилися.

Розсекречення звіту розвідки США відбулося на тлі виявлення у німецькому уряді російських шпигунів, а ще раніше – неочікуваного публіці тріумфу проросійської лідерки правої французької партії Марін Ле Пен. // УНІАН