У Франції затримали одного з найвпливовіших олігархів Росії

Його підозрюють у фінансових махінаціях, зокрема в порушенні західних санкцій проти Росії.

У Франції місцева поліція затримала російського олігарха Олексія Кузьмічова за підозрою у відмиванні грошей, податковому шахрайстві та порушенні міжнародних санкцій. Про це виданню Politico повідомив речник Національної фінансової прокуратури Франції.

За його словами, в межах попереднього розслідування антикорупційне управління французької поліції провело численні обшуки в кількох місцях, зокрема і на території об’єктів в Парижі, що належать Кузьмічову. За даними французької газети Le Monde, обшуки також відбулися на його віллі в курортному містечку Сен-Тропе. Сам мільярдер був затриманий у понеділок і наразі залишається під вартою.

Зазначається, що Кузьмічов є акціонером “Альфа-Груп” – однієї з найбільших російських приватних інвестиційних компаній. Він потрапив під санкції ЄС разом з кількома іншими співвласниками цієї компанії через російське повномасштабне вторгнення в Україну.

“ЄС вважає Кузьмічова однією з найвпливовіших осіб у Росії, яка має тісні зв’язки з Путіним і російським режимом”, – пише Politico.