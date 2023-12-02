У Газі знайдено російські ракети, заховані під ящиками з гуманітарною допомогою від ООН

Десятки ракет, інших видів зброї та боєприпасів було виявлено силами ЦАХАЛу у секторі Гази. Деякі з них були заховані під ящиками з обладнанням з емблемами БАПОР – Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт. Зброя та боєприпаси були заховані у кількох будинках у північній частині Гази.

Прес-служба ЦАХАЛу повідомила у суботу, 2 грудня, що серед знайденого озброєння було близько 30 ракет “град” російського виробництва, здатних долати відстань до 10 км, та десятки інших ракет, зазначає видання www.vesty.co.il.

Згідно з армійською прес-службою, “сили батальйону № 414 прочісували місцевість на півночі Гази і в ході рейду виявили склади із запасами озброєння та військового спорядження. Було знайдено гранати, вибухівку, деталі від автоматичних гвинтівок, ножі та обладнання для збору розвідінформації”.

תיעוד מציאת רקטות וטילי גראד שהוחבאו תחת ארגזי אונר"א בצפון

Знайдене військове обладнання
( Відео: прес-служба ЦАХАЛу )

תיעוד מציאת רקטות וטילי גראד שהוחבאו תחת ארגזי אונר"א בצפון

Ящики з емблемами БАПОР
( Фото: прес-служба ЦАХАЛу )

תיעוד מציאת רקטות וטילי גראד שהוחבאו תחת ארגזי אונר"א בצפון

Знайдене військове спорядження
( Фото: прес-служба ЦАХАЛу )

У відеоролику, знятому ЦАХАЛом, командир підрозділу, бійці якого знайшли ракети, каже: “Ми проводили обшуки в кількох багатоповерхових будинках. У кількох квартирах були знайдені ящики з емблемами БАПОР, які не викликали спочатку підозри. Коли ми витягли ці ящики, то виявили схованку ракет “град” та вибухівку – все було готове для ракетного обстрілу Ізраїлю – по району Ашкелон. Все це небезпечне обладнання знаходилося прямо в житлових будинках”.

За повідомленням армійської прес-служби, зусилля ЦАХАЛу зосереджені в останню добу в районі Хан-Юнеса, міста, в якому народилися ватажки терористів Мухаммед Деф та Іх’є Сінвар.
Після відновлення військових дій було атаковано близько 400 цілей терору, з них понад 50 – на території Хан-Юнеса. За повідомленням телеканалу “Аль-Джазіра”, ЦАХАЛ атакує і сільськогосподарські території, готуючись до відновлення наземного етапу операції.
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