У Газі знайдено російські ракети, заховані під ящиками з гуманітарною допомогою від ООН

Десятки ракет, інших видів зброї та боєприпасів було виявлено силами ЦАХАЛу у секторі Гази. Деякі з них були заховані під ящиками з обладнанням з емблемами БАПОР – Близькосхідного агентства ООН для допомоги палестинським біженцям та організації робіт. Зброя та боєприпаси були заховані у кількох будинках у північній частині Гази.



Прес-служба ЦАХАЛу повідомила у суботу, 2 грудня, що серед знайденого озброєння було близько 30 ракет “град” російського виробництва, здатних долати відстань до 10 км, та десятки інших ракет, зазначає видання www.vesty.co.il.

Згідно з армійською прес-службою, “сили батальйону № 414 прочісували місцевість на півночі Гази і в ході рейду виявили склади із запасами озброєння та військового спорядження. Було знайдено гранати, вибухівку, деталі від автоматичних гвинтівок, ножі та обладнання для збору розвідінформації”.

Знайдене військове обладнання ( Відео: прес-служба ЦАХАЛу )

Ящики з емблемами БАПОР ( Фото: прес-служба ЦАХАЛу )

Знайдене військове спорядження ( Фото: прес-служба ЦАХАЛу ) У відеоролику, знятому ЦАХАЛом, командир підрозділу, бійці якого знайшли ракети, каже: “Ми проводили обшуки в кількох багатоповерхових будинках. У кількох квартирах були знайдені ящики з емблемами БАПОР, які не викликали спочатку підозри. Коли ми витягли ці ящики, то виявили схованку ракет “град” та вибухівку – все було готове для ракетного обстрілу Ізраїлю – по району Ашкелон. Все це небезпечне обладнання знаходилося прямо в житлових будинках”.

За повідомленням армійської прес-служби, зусилля ЦАХАЛу зосереджені в останню добу в районі Хан-Юнеса, міста, в якому народилися ватажки терористів Мухаммед Деф та Іх’є Сінвар.