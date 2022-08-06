У Хорватії в ДТП з польським автобусом загинули щонайменше 12 паломників

За попередньою інформацією, 12 людей загинули на місці, є багато постраждалих, яких доставили до лікарень Загреба, Вараждина та Чаковця. Це одна з найжахливіших аварій на хорватських дорогах.

Вранці на півночі Хорватії сталася аварія польського автобуса. Місцева поліція повідомляє про 12 загиблих і багатьох поранених. Як повідомляє хорватське пресагентство HINA, аварія сталася на 62-му кілометрі автомагістралі А4 між населеними пунктами Ярек-Бисаський і Подворець. З невідомих причин автобус на польській реєстрації з’їхав з маршруту та впав у кювет.

За попередньою інформацією, 12 людей загинули на місці, є багато постраждалих, яких доставили до лікарень Загреба, Вараждина та Чаковця. На місце аварії прибули віцепрем’єр-міністр Хорватії Томо Медвед і міністр внутрішніх справ Давор Божінович. Це одна з найжахливіших аварій на хорватських дорогах.

Речник МЗС Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що усі жертви аварії польського автобуса в Хорватії є громадянами Польщі. Прем’єр-міністр Матеуш Моравєцький повідомив, що це були паломники, які прямували до містечка Меджугор’є, що в Боснії та Герцеговині, про деталі трагедії він розмовляв вранці з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. // Польське радіо