У Казахстані депутата вигнали з парламенту за підтримку вторгнення РФ в Україну

Казахстанська політична партія вигнала одного із депутатів парламенту після того, як він підтримав військове вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Депутат парламенту Азамат Абільдаєв заявив цього місяця Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, що підтримує те, що Росія називає “спеціальною військовою операцією” в Україні, і назвав київський уряд “нацистами”, повторивши тезу Кремля.

Уряд Казахстану, попри традиційно тісні зв’язки з Москвою, не підтримав вторгнення і не визнав анексію українських територій Росією та закликав до миру.

Партія “Ак Жол”, до якої належить Абільдаєв, заявила, що обговорила його коментарі на зборах і вирішила виключити його та попросити центральну виборчу комісію відкликати його мандат.

У заяві партії йдеться, що “вона завжди поважає та підтримує незалежність та територіальну цілісність нашої республіки та інших дружніх держав”.

Хоча формально “Ак Жол” є опозиційною партією, вона в основному слідує лінії уряду з ключових питань.

А оскільки казахи, згідно з опитуванням, опублікованим минулого місяця місцевим соціологічним центром Demoscope, підтримують у конфлікті більше Україну, ніж Росію, коментарі Абільдаєва можуть зашкодити перспективам “Ак Жол” на дострокових парламентських виборах, які очікуються найближчими місяцями.