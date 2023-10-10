У кібуці Кфар-Аза виявлено тіла 200 ізраїльтян, зокрема близько 40 дітей в деяких з них відрізані голови

У кібуці Кфар-Аза, де терористи ХАМАС убили десятки людей, виявлено тіла 40 маленьких дітей, повідомляють ізраїльські ЗМІ. У повідомленні ізраїльських ЗМІ наголошується, що у деяких убитих дітей було відрубано голови.

Армія оборони Ізраїлю дозволила побувати в кібуці іноземним журналістам які описали жахи, які там побачили.

Ізраїльські солдати збирають тіла загиблих у кібуці Кфар-Аза, на півдні Ізраїлю, 10 жовтня 2023 р. REUTERS/Ronen Zvulun

Так кореспондент агентства Reuters зазначає у своєму репортажі, що журналісти “ходили стежками кібуца, де стояв важкий трупний запах”. За її словами, серед згорілих будинків лежать тіла місцевих мешканців. Навколо розкидані меблі та автомобілі, що згоріли. Ізраїльські солдати ходять від дому до будинку, виносячи тіла і складаючи їх у мішки.

Журналісти також наводять слова ізраїльського генерал-майора Ітая Верува, котрий зізнався, що ніколи не бачив такого. “Ви бачите дітей, матерів, батьків у спальнях, у захисних кімнатах… Їх убили терористи. Це не війна, це не поле битви. Це різанина, це терористична атака”, – сказав він.

Телеканал i24NEWS з посиланням на рятувальників з організації ZAKA повідомив, що всього в кібуці виявлено тіла 200 ізраїльтян, зокрема близько 40 дітей.