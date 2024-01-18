У КНДР до 12 років каторжних робіт засудили підлітків, які посміли подивитися південнокорейську драму

Південнокорейські розваги, включно з телебаченням, заборонені на Півночі. Пхеньян за це може карати смертю.

Північна Корея публічно засудила двох підлітків до 12 років каторжних робіт за перегляд південнокорейських драм.Про це пише BBC з посиланням на отримане відео.

На кадрах, які, схоже, були зняті у 2022 році, видно двох 16-річних хлопців у наручниках на очах у сотень студентів на відкритому стадіоні.

На ньому також видно, як офіцери в уніформі докоряють хлопцям за те, що вони не “глибоко розмірковували над своїми помилками”.

Південнокорейські розваги, включно з телебаченням, заборонені на Півночі. Попри це деякі готові ризикнути суворим покаранням, щоб отримати доступ до K-драм, які мають величезну світову аудиторію. Північна Корея забороняє витік фотографій, відео та інших доказів з життя в країни в зовнішній світ.

Відео BBC надав науково-дослідний інститут South and North Development (Sand), який працює з перебіжчиками з Півночі.Це свідчить про те, що влада суворіше реагує на такі випадки. Повідомляється, що відео було поширено у Північній Кореї для ідеологічної освіти та попередження громадян не дивитися “декадентські записи”. На відео є диктор, який повторює державну пропаганду. “Культура гнилого маріонеткового режиму поширилася навіть на підлітків. Їм всього 16 років, але вони зруйнували своє майбутнє”, − додається в ньому.

Жителі Північної Кореї почали відчувати смак південнокорейських розваг у 2000-х роках, у роки «сонячної політики» Півдня, яка передбачала безумовну економічну та гуманітарну допомогу Півночі. Сеул припинив цю політику в 2010 році, заявивши, що допомога не досягла звичайних жителів Північної Кореї, для яких вона була призначена, і не призвела до «позитивних змін» у поведінці Пхеньяна. Але південнокорейські розваги продовжують досягати Північної Кореї через Китай.

Офіцери також назвали хлопців і розкрили їхні адреси.

У минулому неповнолітніх, які таким чином порушували закон, відправляли до молодіжних трудових таборів, а не за ґрати, і покарання зазвичай становило менше п’яти років. Однак у 2020 році Пхеньян ухвалив закон, згідно з яким перегляд або розповсюдження південнокорейських розваг карається смертю. Свідок розповів ВВС, що його змусили спостерігати за застреленим 22-річним чоловіком. За його словами, чоловіка звинуватили в тому, що він слухав південнокорейську музику та ділився зі своїм другом південними фільмами. // LB.ua