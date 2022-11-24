У Краснодарському краї РФ чоловік почав вбивати перехожих з рушниці на вулиці, після чого наклав на себе руки
Російські телеграм-канали публікують відео, зняте, ймовірно, у місті Кримську: чоловік із рушницею в руках веде стрілянину по людях на вулиці.
Раніше прокуратура Краснодарського краю офіційно заявила, що невідомий відкрив стрілянину поряд із торговим центром “Слов’янський” у Кримську.
Інформація про жертв надходить суперечлива.
Попередньо, загинули чотири особи, включаючи її саму, передає ТАРС із посиланням на правоохоронні органи. Двоє людей загинули під час стрілянини в Кримську, інформація про постраждалих уточнюється, сказало джерело РІА НовостІ.
Телеграм-канали Baza і Mash уточнюють, що чоловік стріляв із довгоствольної гвинтівки, прикритої рушником (те, що зброя була загорнута в тканину, видно і на відео).