У Краснодарському краї РФ чоловік почав вбивати перехожих з рушниці на вулиці, після чого наклав на себе руки

Російські телеграм-канали публікують відео, зняте, ймовірно, у місті Кримську: чоловік із рушницею в руках веде стрілянину по людях на вулиці.

Раніше прокуратура Краснодарського краю офіційно заявила, що невідомий відкрив стрілянину поряд із торговим центром “Слов’янський” у Кримську.

Інформація про жертв надходить суперечлива.

Попередньо, загинули чотири особи, включаючи її саму, передає ТАРС із посиланням на правоохоронні органи. Двоє людей загинули під час стрілянини в Кримську, інформація про постраждалих уточнюється, сказало джерело РІА НовостІ.