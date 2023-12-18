У Мексиці сталися три масові стрілянини: щонайменше 19 загиблих

Група озброєних людей напала на гостей передріздвяної вечірки у Мексиці, внаслідок чого загинуло 12 осіб.

Про це повідомляє АР.

“Озброєні люди напали на передріздвяну вечірку в неділю, вбивши 12 осіб у місті Салватієрра у північно-центральному мексиканському штаті Гуанахуато”, – йдеться у повідомленні.

За даними видання, зловмисники відкрили вогонь по гостях традиційної різдвяної вечірки, коли вони виходили із закладу, де вона проходила.

Окрім того, ще четверо людей загинули під час іншої стрілянини у місті Саламанка в тому ж штаті.

“У Гуанахуато вже давно точиться криваве протистояння між членами картелю Яліско та місцевими бандами, яких підтримує картель Сіналоа. Штат довгий час утримує першість за кількістю вбивств у Мексиці”, – мовиться в матеріалі.

Водночас зазначається, що ще троє чоловіків загинули й четверо інших зазнали поранень під час недільної стрілянини в барі у туристичному місті Тулум.

За словами працівників прокуратури штату, сталася суперечка між роздрібними наркоторгівцями, тож “безпеці громадськості й туристів нічого не загрожувало”.