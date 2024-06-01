У Мексиці застрелили на мітингу ще одного кандидата в мери, , це вже 37-й вбитий учасник цих виборів

У Мексиці на політичному мітингу був застрелений кандидат у мери Хорхе Уерта Кабрера; за даними консалтингової компанії Integralia, це вже 37-й учасник виборів, убитий під час цього виборчого сезону.

Про це повідомляє Al Jazeera, передає Укрінформ.

За даними прокуратури, Кабрера був застрелений у п’ятницю у місті Ізукар-де-Матаморос, де він балотувався у мери. Його дружина і один з колег зазнали поранень під час нападу.

Згідно з даними компанії Integralia, загалом у виборчому сезоні 2024 року було вбито 37 кандидатів. Водночас під час виборів 2021 року було вбито 36 кандидатів. Integralia також повідомляє про 828 несмертельних нападів на кандидатів протягом поточного виборчого сезону.

Натомість федеральний уряд повідомив про 22 убитих кандидатів станом на вівторок. Відтоді було зафіксовано ще три смерті.

У Мексиці 2 червня обиратимуть президента, федеральних законодавців, губернаторів штатів і тисячі місцевих чиновників. Передвиборча кампанія ознаменувалася хвилею нападів на кандидатів, що досягла піку за останній тиждень.

У середу кандидата в мери мексиканського міста Коюка-де-Бенітес, що у штаті Герреро, Хосе Альфредо Кабрера Барр’єнтоса застрелили під час зустрічі з виборцями.