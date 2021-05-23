У Мінську, екстрено посадивши літак, затримали засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA

Опозиційного блогера Романа Протасевича затримали в Мінську після екстреної посадки літака, яким він летів.

Про це повідомило Радіо Свобода.

Літак сів через повідомлення про бомбу на борту. Після огляду білоруські поліцейські його заарештували.

“Літак авіакомпанії Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса, приземлився в національному аеропорту “Мінськ” – пілоти подали аварійний сигнал, бо отримали повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила”, – йдеться у повідомленні.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, cам канал також підтвердив його арешт.

Раніше Протасевич раніше залишив Білорусь через ймовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Він працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу “Білорусь головного мозку”, створений нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують у організації масових заворушень та “групових дій, які грубо порушують громадський порядок”, а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Блогерів внесли до так званого “переліку терористів”, офіційна назва – “Перелік організацій та фізичних осіб, причетних о терористичної діяльності”.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року суд Мінська визнав інформаційний канал месенджеру Telegram «NEXTA-Live» і логотип (цифровий водяний знак NEXTA) екстремістськими матеріалами. // LB.ua