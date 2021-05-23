У Мінську, екстрено посадивши літак, затримали засновника опозиційного телеграм-каналу NEXTA

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Опозиційного блогера Романа Протасевича затримали в Мінську після екстреної посадки літака, яким він летів.

Про це повідомило Радіо Свобода.

У Мінську затримали засновника телеграм-каналу NEXTA

Фото: Twitter.com

Літак сів через повідомлення про бомбу на борту. Після огляду білоруські поліцейські його заарештували.

“Літак авіакомпанії Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса, приземлився в національному аеропорту “Мінськ” – пілоти подали аварійний сигнал, бо отримали повідомлення про бомбу на борту. До летовища прибула саперна служба, однак вибухових пристроїв не виявила”, – йдеться у повідомленні.

Протасевич – відомий білоруський журналіст і блогер, cам канал також підтвердив його арешт.

Раніше Протасевич раніше залишив Білорусь через ймовірність політичного переслідування з боку спецслужб. Він працював головним редактором телеграм-каналу NEXTA, потім пішов із редакції та доєднався до каналу “Білорусь головного мозку”, створений нині ув’язненим Ігорем Лосіком.

Протасевича, як і засновника NEXTA Степана Путила, Білорусь оголосила в міжнародний розшук. Їх звинувачують у організації масових заворушень та “групових дій, які грубо порушують громадський порядок”, а також у розпалюванні соціальної ворожнечі.

Блогерів внесли до так званого “переліку терористів”, офіційна назва – “Перелік організацій та фізичних осіб, причетних о терористичної діяльності”.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року суд Мінська визнав інформаційний канал месенджеру Telegram «NEXTA-Live» і логотип (цифровий водяний знак NEXTA) екстремістськими матеріалами. // LB.ua

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