У Мінську лукашенківські силовики жорстко затримують учасників «Маршу гідності» та журналістів (фото, відео)

Очевидці повідомляють про застосування світлошумової гранати, газу і водомету.

У Мінську силовики почали затримувати учасників «Маршу гідності». Про це 11 жовтня повідомляє TUT.by.

Від ранку неділі у центр міста стягнули десятки одиниць техніки: автобуси, вантажівки для перевезення людей, автозаки, джипи з системою «Рубіж» і машини з колючим дротом.

Центральні площі оточили працівники силових структур, станції метро закрили на вхід і вихід.

Перші затримання почалися біля кінотеатру Москва, на проспекті Переможців, біля Палацу спорту та стели «Мінськ — місто герой».

Буси із силовиками переслідують людей, які розбігаються і ховаються у дворах. Біля стели між протестувальниками і ОМОНом зав’язалася бійка, багатьох людей жорстко затримали.

Очевидці повідомили, що біля стели пролунав вибух, припускають, що це була світлошумова граната. Також кілька співробітників силових структур застосували газ із балончиків. У МВС Білорусі цю інформацію заперечили.

Силовики зі щитами колоною рухаються центральними вулицями. На початку проспекту Переможців увімкнули водомет.

«ОМОН і невідомі в балаклавах, спортивних костюмах та з кийками б’ють демонстрантів. В тому числі, лежачих. деякі демонстранти намагаються давати відсіч. Прямо зараз це починає нагадувати події, які відбувалися відразу після виборів», — йдеться у повідомленні.

Фото: Радіо Свобода

Масово затримують журналістів білоруських та іноземних видань, зокрема, TUT.BY, БелаПАН, «Нови Час», «КП в Беларуси», БЕЛТА, Onliner, ТАСС. Білоруська асоціація журналістів повідомила про близько 20 затриманих представників преси.

Демонстрантів затримують також у Вітебську, Гродно, Жодіно.