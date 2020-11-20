У Мінську тисячі людей прийшли попрощатися з убитим Романом Бондаренком (фото, відео)

Люди вигукують «Живе Білорусь», «Я виходжу», «Ромо, ти герой», «Не забудемо, не пробачимо».

У Мінську, столиці Білорусі, тисячі людей прийшли попрощатися із загиблим від побоїв Романом Бондаренком.

Про це повідомляє TUT.BY

Церемонія прощання проходить в храмі Воскресіння Христового.

«О 12 годині на знак пам’яті сигналять автомобілі. Люди вигукують «Живе Білорусь», «Я виходжу», «Ромо, ти герой», «Не забудемо, не пробачимо», — повідомили журналісти.

Рідні просять залишати квіти біля входу до церкви. Роман буде похований на Північному кладовищі.З усіх боків продовжують потоком йти мінчани, які хочуть попрощатися з Романом. Люди мовчки піднімають знак вікторі, більшість з біло-червоно-білими квітами. На вінках написи «Герою Білорусі».

Попрощатися із загиблим прийшли православні та католицькі священники.

Нагадаємо, 13 листопада у Мінську помер 31-річний Роман Бондаренко, на якого поруч з його власним будинком напали «люди в цивільній формі».

Напередодні ввечері до «Площі змін», біля якої жив Бондаренко, прийшли невідомі «люди в цивільному». Вони почали знімати стрічки та прапори у національних біло-червоно-білих кольорах, які використовує білоруська опозиція. Почалася бійка, в результаті якої Роман Бондаренко отримав травми.

Після цього невідомі схопили його і посадили в мікроавтобус. Чоловіка доставили у відділок міліції, звідки його через кілька годин у важкому стані привезли в лікарню, де Романа не змогли врятувати.

Роману Бондаренко був 31 рік. За освітою він художник, але до останнього часу працював директором магазину «Острів чистоти». Є дружина. Служив у спецназі внутрішніх військ.

За словами родича загиблого, Роман раніше не мав проблем з законом. // LB.ua