У Мінську відкрили вогонь по протестувальниках, поранена журналістка (відео)

У Мінську внаслідок обстрілу поранена журналістка видання «Наша Нива». Про це повідомило саме видання та білоруська служба Радіо Свобода.

За повідомленням, протестувальники перегородили дорогу біля супермаркету «Корона» в столиці. По них відкрили вогонь, поранення отримала журналістка Наталія Лубневська.

Мінськ. Момент поранення журналістки.Відео: телеграм-канал Harbatsevich pic.twitter.com/0pUzctkG5P — Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 10, 2020

«Люди просто стояли, часом скандували гасла, махали машинам. На цьому місці були присутні журналісти, в тому числі журналісти «Нашої Ниви». Одна з куль поцілила в ногу журналістки «Нашої Ниви» Наталії Лубневської», – повідомило видання.

Поранену журналістку забрала швидка.

Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що силовики перекрили рух мостом на вулиці Кальварийській, на місці присутні люди у військовій формі з вогнепальною зброєю. Проти протестувальників застосували газ.

У Білорусі 9 серпня відбулися вибори президента. Центральна виборча комісія країни повідомила, що, за попередніми даними, чинний президент Олександр Лукашенко, який балотувався на шостий термін поспіль, набирає 80,08% голосів, а його основна опонентка Світлана Тихановська – 10,09%. Супротивники чинної влади не визнають таких оголошених результатів.

Результати виборів викликали ввечері 9 серпня протести в білоруських містах. Навіть за офіційними даними Міністерства внутрішніх справ країни, такі протести відбулися в 33 містах, було затримано близько 3 тисяч осіб, із них близько 1 тисячі в столиці Мінську. У сутичках є потерпілі; МВС заявляє про більш ніж 50 потерпілих громадян і 39 міліціонерів. Правозахисники заявляли про загибель одного демонстранта, в МВС це заперечують.

Радіо Свобода