У Москві 29-річний гість під час сварки задушив одного з розробників вакцини «Спутник V», – росЗМІ

Підозрюваний затриманий, під час допиту він визнав свою провину.

У Москві під час сварки вбито вченого Андрія Ботікова – одного з розробників вакцини від коронавірусу “Спутник V”.

Про це повідомляє РБК із посиланням на джерела.

За даними видання, вбивство сталося під час сварки з гостем Ботікова. Той задушив вченого.

Вбивство сталося у квартирі Ботікова на вулиці Рогова на північному заході Москви.

Старший помічник керівника столичного главку Слідчого комітету Юлія Іванова повідомила, що “29-річний парубок посварився з господарем і задушив його ременем”. Він був затриманий і під час допиту визнав свою провину.

Ботіков працював старшим науковим співробітником у Науково-дослідному центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Саме ця наукова установа до серпня 2020 року розробила вакцину від COVID-19 “Супутник V. Ботіков – співавтор патенту на вакцину. Він був серед тих учених, які отримали від Путіна нагороду за створення препарату.

Нагадаємо, що Путін говорив, що вакцина “Спутник V” від ковіду “надійна, як автомат Калашникова”.

Керівниця Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) Крісти Віртумер-Хохе порівнювала вакцину “Спутнік V” з “російською рулеткою” та порадила не давати дозволів на її використання у екстреному порядку.

Низка країн відмовилися від російської вакцини проти ковіду. // LB.ua