У Москві 29-річний гість під час сварки задушив одного з розробників вакцини «Спутник V», – росЗМІ
Підозрюваний затриманий, під час допиту він визнав свою провину.
У Москві під час сварки вбито вченого Андрія Ботікова – одного з розробників вакцини від коронавірусу “Спутник V”.
Про це повідомляє РБК із посиланням на джерела.
За даними видання, вбивство сталося під час сварки з гостем Ботікова. Той задушив вченого.
Вбивство сталося у квартирі Ботікова на вулиці Рогова на північному заході Москви.
Старший помічник керівника столичного главку Слідчого комітету Юлія Іванова повідомила, що “29-річний парубок посварився з господарем і задушив його ременем”. Він був затриманий і під час допиту визнав свою провину.
Нагадаємо, що Путін говорив, що вакцина “Спутник V” від ковіду “надійна, як автомат Калашникова”.
Керівниця Європейського агентства лікарських засобів (ЕМА) Крісти Віртумер-Хохе порівнювала вакцину “Спутнік V” з “російською рулеткою” та порадила не давати дозволів на її використання у екстреному порядку.
Низка країн відмовилися від російської вакцини проти ковіду. // LB.ua