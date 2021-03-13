У Москві поліція зірвала форум муніципальних депутатів, затримавши майже всіх делегатів

Загалом було затримано близько 200 осіб.

У Москві поліція у суботу, 13 березня, зірвала проведення форуму муніципальних депутатів «Муніципальна Росія», організованого штабом проєкту «Об’єднані демократи». За годину після початку форуму правоохоронці затримали майже всіх присутніх. Деяких з них вже відпустили.

За словами поліцейських, їхнє втручання пов’язане з «фактом здійснення діяльності організації, діяльність якої небажана на території РФ», передає DW.

Пізніше ГУ МВС по Москві офіційно підтвердило, що були затримані близько 200 осіб. У заяві пресслужби наголошується, що захід проводився «з порушенням встановлених санітарно-епідеміологічних вимог» і у більшості присутніх були відсутні маски. Також, як повідомили у московському главку, серед учасників були «виявлені члени організації, чия діяльність визнана небажаною».

«Сказали про «небажану організацію», але навіть не сказали, про яку саме. Ви коли-небудь бачили, щоб затримували цілий зал?», — сказав політик Володимир Кара-Мурза-молодший, якого також затримали.

Серед затриманих — низка журналістів, які перебували на заході. За інформацією телеканалу «Дождь», на затриманих збираються оформляти протоколи за статтею щодо співпраці з небажаною організацією.

Всеросійський форум муніципальних депутатів «Муніципальна Росія» проводився за участі «Відкритої Росії», пов’язаної з опозиціонером Михайлом Ходорковським. // LB.ua