У Нагірному Карабасі ліквідували заступника командувача російських «миротворців»

Автомобіль, у якому пересувався топ-офіцер РФ, розстріляли.

У бувшому Нагірному Карабасі ліквідували заступника командувача “миротворчих” сил Росії з військово-політичної роботи, капітана 1-го рангу Ковгана Івана Васильовича.

Як повідомляють росЗМІ, топ-офіцера РФ “мінуснули” 20 вересня 2023 року. Автомобіль УАЗ, де перебував Ковган, розстріляли. Він загинув за три дні до свого 53-го дня народження.

Ковган обіймав посаду заступника командувача підводних сил Північного флоту з військово-політичної роботи (м. Гаджієво Мурманської області РФ). // УНІАН