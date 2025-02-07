У Німеччині на групу російськомовних тіктокерів подали заяву в поліцію за розпалювання ненависті до євреїв та українців

На групу російськомовних тіктокерів з Німеччини написали заяву в поліцію після звинувачень у ксенофобії та розпалюванні ненависті до українців і євреїв. Про це повідомляє Astra з посиланням на блогера і політичного біженця з Росії Якова Найпака. Він звернувся в поліцію зі скаргою на образи, що надійшли від ультраправого тіктокера, відомого під псевдонімом Саня Німець, прихильника партії “Альтернатива для Німеччини”.

За словами Найпака, під час одного з прямих ефірів тіктокер заявив: “Я німець, я живу на своїй історичній батьківщині, а ти як єврей перебуваєш у Німеччині. Відчуваєш різницю?”

Пізніше в групі Sasha Nemetz з’явилися відео з уривками розмови, вирваними з контексту, а також пости із закликами до збору коштів на підтримку Росії, повідомляєThe Insider. Найпак вважає, що ці кошти можна спрямовувати на потреби російської армії, включно із закупівлею бинтів, генераторів, теплого одягу і продовольства для зони бойових дій.

Активіст також стверджує, що Німець входить до спільноти російськомовних прихильників “Альтернативи для Німеччини”, яка регулярно поширює заклики до насильства і підтримує військову агресію Росії. Найпак уже подав заяви в поліцію на кількох учасників групи.

Якщо німецькі правоохоронні органи візьмуть скарги до розгляду, тіктокерам можуть висунути обвинувачення одразу за п’ятьма статтями: розпалювання ворожнечі, погроза, образа, публічний заклик до злочину, а також заохочення та схвалення злочинів, зокрема ймовірне фінансування російської агресії.

Яків Найпак народився в Україні, жив у Бєлгороді, а потім переїхав до Німеччини.