У Німеччині уродженка Іраку намагалася інсценувати свою смерть, убивши схожу на неї жінку

Зловмисниці та її спільниці загрожує довічне ув’язнення.

У Німеччині 23-річна жінка іракського походження спробувала інсценувати власну смерть і навіть вчинила заради цього вбивство. Двійника для своїх цілей вона шукала в соціальних мережах.

Як пише Sky News, у серпні минулого року поліція виявила закривавлене тіло в автомобілі в Інгольштадті на півдні Німеччини. Спочатку її прийняли за зловмисницю, проте правду вдалося встановити після розтину. Жертвою виявилася 23-річної б’юті-блогерка.

Правоохоронці зазначили, що жертва і жінка, за яку її спочатку прийняли, були разюче схожі. Пізніше злочинницю і її подругу затримали за звинуваченням у змові. Передбачається, що на злочин вони пішли через проблеми з сім’єю і бажання сховатися.

За даними поліції, зловмисниці кілька разів намагалися зв’язатися з потенційними жертвами, проте погодилася тільки вбита – її заманили “косметичною пропозицією”. Злочинниці діяли під вигаданими іменами, вивезли загиблу в лісовий масив, де і зарізали її. Тепер їм загрожує довічне ув’язнення. // УНІАН