У Польщі 24-річного українця підозрюють у підриві будинку на замовлення

Польська поліція затримала 24-річного українця, якого підозрюють у виконанні замовного злочину. Чоловік підірвав будинок молодого подружжя у день їхнього весілля.

У цей час вдома нікого не було, однак будинок після пожежі став непридатним для життя і ремонту не підлягає, інформує Wyborcza.

Інцидент трапився у селі Соснов, біля Щеціна, у п’ятницю, 25 червня. Вночі в будинку Ельжбети і Адама Вавжиняків пролунав вибух. Він був настільки потужним, що одна стіна повністю впала, а на інших пішли тріщини. У момент вибуху власників будинку вдома не було, вони саме святкували своє весілля.

Спершу у поліції була версія, що причиною є вибух газу. Але згодом експерти встановили, що хтось підкинув у підвал пляшку з горючою речовиною.

Тим часом за кілька годин після вибуху, до будинку у сусідньому селі прийшов закривавлений чоловік. У нього були сильні опіки рук та рани на ногах. Він попросив у людей допомоги, але наполягав, щоб медиків йому не викликали. Селяни викликали поліцію, яка й затримала підпалювача – 24-річного громадянина України.

Поліція вважає чоловіка виконавцем злочину. За неофіційною інформацією польських ЗМІ, слідство встановило, що українця найняв сусід молодого подружжя, аби той їх залякував. Вони давно конфліктують. Сусіда, який ймовірно замовив вибух, також затримали. // Діло