У Польщі до 6 років в’язниці засудили українця, який п’яним скоїв смертельну ДТП

Слідство з’ясувало, що у крові 22-річного громадянина України, який скоїв ДТП, унаслідок якої загинуло 2 чоловіків, виявили 2,7 проміле алкоголю

Суд у Польщі засудив 22-річного громадянина України до шести років ув’язнення та довічної заборони на керування транспортними засобами за смертельну дорожньо-транспортну пригоду, унаслідок якої загинули дві людини. Про це у вівторок повідомив голова Районного суду у місті Кемпно Алєксандер Дзівінський.

Крім того, засуджений повинен теж виплатити по 10 тисяч злотих потерпілим родинам.

Автотроща трапилася 3 листопада 2019 року на автодорозі у Кемпінському повіті у Великопольському воєводстві.

Під час розслідування з’ясували, що авто марки Volskwagen Passat з’їхало з дороги та влетіло у придорожнє дерево. На місці загинули двоє чоловіків у віці 31 та 39 років, обидва – жителі ґміни Ленка-Опатовська.

За кермом був 22-річний громадянин України, якого у дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні у місті Кемпно. Обстеження показало у нього в крові 2,7 проміле алкоголю.

За словами слідства, перед автротрощею він неодноразово сідав за кермо і тим самим шляхом їздив на сусідню автозаправну станцію за алкоголем. // Польське радіо