У Польщі суд виправдав українку, що вбила чоловіка, який напав на неї

У Польщі суд міста Познань виправдав українку Яну С, яка ножем поранила свого сусіда по кімнаті, в результаті він помер.

Про це повідомляє WNP.

На думку суду, жінка діяла в порядку самооборони, відбиваючи напад і удари чоловіка.

Інцидент стався в серпні 2020 року в одному із міст недалеко від Познані. Яна С. приїхала в Польщу на заробітки. В Україні вона залишила під опікою батьків дитину. У квартирі, де стався інцидент, вона пробула лише кілька днів.

Суддя заявив, що «потерпілим був чоловік зростанням близько 185 см, дуже добре складений, з великою фізичною перевагою перед обвинуваченою, яка є маленькою жінкою».

«Підсудна опинилася в ситуації, коли це поставило під загрозу її здоров’я, якщо не життя. Перевага потерпілої сторони, перевага сили та ваги тіла була настільки великою, що суд вирішив, що не може говорити про перевищення меж самооборони»,— сказав суддя. // ua.news