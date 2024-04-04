У Польщі українських дітей-біженців зобов’яжуть піти до місцевих шкіл

З 1 вересня 2024 року всі українські діти, які зараз через війну перебувають у Польщі, будуть зобов’язані піти до місцевих шкіл. Відповідний законопроєкт готує Міністерство освіти Польщі і він вже на завершальному етапі.

Про це сьогодні повідомила заступниця міністра Йоанна Муха, передає кореспондентка Радіо Свобода.

За її словами, після міжурядових консультацій з українськими колегами, які відбулися у Варшаві 28 березня, стало відомо, що в Польщі 50-60 тисяч українських дітей не охоплені польською системою освіти. Це суттєво менша цифра, ніж до того називали неурядові організації.

«Українська сторона дуже зацікавлена у тому, щоб обов’язок відвідувати польські школи українськими дітьми був впроваджений. Зі свого боку вони пропонують співпрацю і ми з цієї пропозиції скористаємося. Більша частина цієї програми вже готова, чекаємо на погодження закону і тоді офіційно поінформуємо про деталі», – повідомила Йоанна Муха.

Попередньо відомо, що для українських дітей у польських школах запровадять спеціальні уроки української мови. Для цього працевлаштують вчителів із України, для них запропонують спрощену процедуру нострифікації дипломів.

Також попередньо відомо, що українських дітей навчатимуть європейської інтеграції. У міністерстві освіти вважають, що ці знання їм знадобляться у світлі майбутнього вступу України до Європейського союзу.

Станом на червень 2023 року в Польщі були офіційно зареєстровані 975 тисяч українських біженців.