У Польщі відбулися нові протести після набуття чинності майже повної заборони абортів
Активісти оголосили, що мітинги продовжаться і надалі.
У Польщі 27 січня відбулися нові акції протесту у зв’язку з набуттям чинності майже повної заборони на аборти. Саме вчора рішення Конституційного трибуналу щодо обмеження причин для переривання вагітності було оприлюднено в офіційному журналі «Вісник законів».
Активісти оголосили, що масштабні акції заплановані і на четвер, пише CNN.
Питання абортів стало одним з найбільш дискусійних з моменту приходу до влади консервативної партії «Право і справедливість».
Зміни в законодавстві забороняють робити аборт у випадках дефектів плоду і залишає право на переривання вагітності тільки після зґвалтування, інцесту або у випадку загрози життю і здоров’ю матері.
Конституційний трибунал залишив відкритою можливість регулювати деякі обставини, на які поширюється зміна закону. Депутат від «ПіС» Марек Сускі зазначив, що партія розглядатиме можливість дозволу абортів з дуже складними дефектами плоду.
«У випадках, коли плід не має шансів жити після народження, повинен бути вибір. Ми будемо над цим працювати», — сказав Сускі.
Нагадаємо, що у жовтні Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів. Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода невиліковної хвороби.
Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.
Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення конституційного суду стане подальше наростання в Польщі «абортного підпілля», а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі жінок.
Рішення Конституційного трибуналу спричинило багатотисячні протести, також критично до рішення поставилися у Європарламенті. Через масові мітинги рішення суду не публікували в офіційному вісникові, тож воно не було чинним. // LB.ua