У Польщі відбулися нові протести після набуття чинності майже повної заборони абортів

Активісти оголосили, що мітинги продовжаться і надалі.

У Польщі 27 січня відбулися нові акції протесту у зв’язку з набуттям чинності майже повної заборони на аборти. Саме вчора рішення Конституційного трибуналу щодо обмеження причин для переривання вагітності було оприлюднено в офіційному журналі «Вісник законів».

Активісти оголосили, що масштабні акції заплановані і на четвер, пише CNN.