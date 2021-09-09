У Польщі викрили фірму, яка нелегально працевлаштувала майже 300 українців

Українські працівники були нелегально працевлаштовані в одній із фірм на території Новосондецького повіту (Малопольське воєводство).

Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт Карпатського відділу прикордонної служби, загалом фірма працевлаштувала 509 іноземців, переважно українців.

Щоправда, аж 287 з них – нелегально. Це 285 громадян України, один білорус та один громадянин Молдови.

Порушення полягали на тому, що 132 іноземці працювали на зовсім інших умовах, ніж було зазначено в їхніх воєвудських дозволах, 52 – на інших умовах, ніж вказано в дозволах на тимчасове проживання та роботу, а ще 172 людини взагалі не мали актуальних дозволів на виконання роботи в Польщі.

Щодо цих 172-х осіб, то проти них відкрили адміністративні справи. Їхні дані потрапили в базу прикордонників, наслідком чого має стати видання зобов’язань до виїзду з Польщі й заборона в’їзду до країн Шенгенської зони на певний термін.