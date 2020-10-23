У Польщі викрили фірму, яка підставила понад 100 українців з нелегальною роботою

Власник одного з підприємств у Вроцлаві незаконно працевлаштував 131 іноземця

Як повідомляє Yavp.pl, прикордонники у провели перевірку у вроцлавській фірмі, яка працює в сфері металургійної та будівельної промисловості.

Було перевірено 146 осіб. Серед них – 132 громадянина України, 10 громадян Куби та 4 білоруси. У результаті перевірки було встановлено, що аж 131 іноземець працював з порушенням законодавства. Крім того, багато з них виконували роботу не на тих умовах, які були вказані в “освядченнях”.

Справу передано до суду. За незаконне працевлаштування іноземців, власник фірми може заплатити штраф у розмірі до 30 000 злотих. // Діло