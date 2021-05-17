У Польщі затримали чоловіка за звинуваченнями у шпигунстві для Росії

Речник міністра координатора спецслужб Станіслав Жарин сказав Інформаційному радіоагенству, що агент збирав і передавав інформацію про польські військові справи, а також про особи і одиниці, якими цікавилася російська сторона

Під звинуваченнями у шпигунстві для Російської Федерації працівники Агенства внутрішньої безпеки затримали Марціна К. Чоловікові вже висунуто звинувачення і на вимогу прокурора його тимчасово арештовано. Про це повідомила Крайова прокуратура.

Прокурор Мазовєцького відділу замісцевого департаменту у справах організованої злочинності та корупції Крайової прокуратури у Варшаві висунув Марцінові К. звинувачення у діяльності для іноземної розвідки проти Речі Посполитої Польщі. Речник міністра координатора спецслужб Станіслав Жарин сказав Інформаційному радіоагенству, що агент збирав і передавав інформацію про польські військові справи, а також про особи і одиниці, якими цікавилася російська сторона.

Підозрюваному загрожує покарання до 10 років позбавлення волі. За інформацією прокуратури, з огляду на необхідність забезпечення правильного проведення справи, побоювання у вдаванні до хитрощів підозрюваного, а також високу міру покарання, що йому загрожує, прокурор скерував до суду заяву про застосування запобіжного заходу у формі тимчасового арешту. Суд погодився на тимчасовий арешт на період трьох місяців. // Польське радіо