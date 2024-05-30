У Польщі затримали диверсантів – двох білорусів і поляка, які працювали на ГРУ

У Польщі затримали двох громадян Білорусі та поляка, яких звинувачують у вчиненні диверсій, зокрема, підпалів, на замовлення російської ГРУ.

Про це пише RMF24.

Всіх затриманих заарештували на три місяці.

Як йдеться у повідомленні, вони намагалися влаштувати підпали торгових центрів, ресторанів і будівельних складів у Гданську, Гдині та Марках. За це мали отримати 10 тисяч. євро.

Також вказано, що затримані пов’язані з українцем, якого заарештували в Польщі 31 січня: він теж готувався до вчинення диверсій на запит російських спецслужб.

У білоруській опозиції прокоментували випадок і нагадали про те, що білоруські паспорти вагнерівцям видав Олександр Лукашенко, тому не виключено, що затримані можуть бути такими диверсантами.

Нещодавно Туск заявив про арешт дев’ятьох диверсантів, які працювали на Росію. Вони на замовлення російських спецслужб вчиняли акти саботажу на території країни. // LB.ua