У Польщі зіткнулися легковик і вантажівка: загинула українка і двоє дітей

У Польщі у Лодзинському воєводстві внаслідок зіткнення легковика Fiat та вантажівки загинула українка та двоє дітей.

Громадянці України було 29 років, дітям – 6 місяців і два роки. Аварія сталася в ніч з понеділка на вівторок близько 01.00 на трасі А2.

Автомобілі зіткнулися між розв’язками Лович і Лодзь у Каленіце (Лодзинське воєводство). Також внаслідок ДТП поранення дістали двоє дітей і двоє чоловіків.

Відомо, що 40-річного і 36-річного чоловіків доставили до лікарні. Також госпіталізували двох дітей віком чотирьох і шести років. Водночас 52-річний житель Великопольського воєводства, який перебував за кермом вантажівки, не постраждав.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну тисячі наших громадян були вимушені покинути свої домівки. Велика кількість людей почала виїжджати за кордон, зокрема у Польщу.

Прем’єр-міністр Республіки Польща Матеуш Моравецький повідомив, що українці зможуть на законних підставах перебувати у Польщі 18 місяців.

ФАКТИ за матеріалами Alarmowy Łowicz