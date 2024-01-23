У російському Владивостоці пролунали вибухи: горять електропідстанції, знеструмлені сотні будинків – ЗМІ

Про це повідомляють Telegram-канал Astra, “Новости Приморья” із посиланням “Далекосхідну розподільну мережеву компанію”
Telegram-канал Astra повідомляє, що жителі Владивостока кажуть про вибухи і пожежі відразу на двох електропідстанціях
За словами місцевих жителів, горять підстанції на Новожилова і Бухті Тихій. У низці будинків немає світла.
ЗМІ повідомляють, що на Бухті Тихій залишилися без світла понад 250 будинків.
За інформацією енергокомпанії, близько 19:00 (11:00 за київським часом) на підстанції Заміська в районі Борисенка сталося відключення двох трансформаторів. Зафіксовано загоряння в закритому розподільному пристрої, загоряння трансформаторів не було.